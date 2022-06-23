Son dakika haberleri: Konya Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'teki yangına 22 araç ve 36 personelle destek oldu

Konya Büyükşehir Belediyesinin, Muğla Marmaris'te üç gündür devam eden orman yangınlarının söndürülmesine katkı verdiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, orman yangınının başladığı andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiklerini, ilk gün bölgeye 2 itfaiye tankeri ve 4 personel görevlendirdiklerini belirtti.

Altay, gelen talep üzerine, itfaiye tankeri, itfaiye arazözü, ekskavatör, yükleyici, dozer ve öncü araçlardan oluşan 20 aracı daha bölgeye gönderdiklerini belirterek, "Son gönderdiğimiz ekiplerle bölgede 22 araç ve 36 personelle yangınların söndürülmesi için mücadele ediyoruz. Duamız ve çabamız orman yangınlarının tamamen söndürülmesidir. Allah, çalışan tüm ekiplerimizin yardımcısı olsun." dediği bildirildi.