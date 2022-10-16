Konya haberleri... Devlet Bahçeli, Konya mitinginde halka hitap etti - Son Dakika
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Konya haberleri... Devlet Bahçeli, Konya mitinginde halka hitap etti

16.10.2022 17:30

Konya politika haberi | Devlet Bahçeli, Konya mitinginde halka hitap etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli, Konya mitinginde halka hitap etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantısında konuştu

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Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya haberleri... Devlet Bahçeli, Konya mitinginde halka hitap etti - Son Dakika

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