Konya haberleri... Devlet Bahçeli, Konya mitinginde halka hitap etti

Devlet Bahçeli, Konya mitinginde halka hitap etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantısında konuştu
Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, Konya, Politika, Son Dakika
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