Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Muhtarlar Günü\'nü Kutladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Konyaaltı'nda görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Buluşmada konuşan Başkan Kotan, "Sizler demokrasinin mihenk taşlarısınız. Bu yüzden sizlerle yol yürüyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Birlikte yol yürüdüğüm çalışma arkadaşlarım" diyerek nitelendirdiği muhtarlar ile 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği yemekte bir araya geldi. Düzenlenen buluşma yemeğine, Konyaaltı'nda görev yapan muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. Buluşma, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı'nın açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmaların ardından karşılıklı sohbet ortamında geçen muhtarlar günü yemeğinde muhtarlar, kendilerini her zaman olduğu gibi Muhtarlar Günü'nde de yalnız bırakmadığı için Başkan Kotan'a teşekkür etti. Kotan ise muhtarlara verdikleri emekler için teşekkür ederken, kendileriyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu, Konyaaltı için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Kotan: "Sizler demokrasinin mihenk taşlarısınız"

Düzenlenen Muhtarlar Günü Yemeği'nde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Muhtarlar Meclisi'nde sizlerle birçok konuyu paylaşıyoruz. Hedefimiz, temelde demokrasiyi Konyaaltı'na tamamen yerleştirmek, sizlerin fikirleri ve düşüncesiyle yönetmekti. Bir buçuk yıldır bunu başardığımızı düşünüyorum. Hem üretiyoruz hem de sorunları çözme noktasında birlikte hareket ediyoruz" dedi. Kendisi ve Konyaaltı Belediyesi kurumunun muhtarları daima önemsediğini vurgulayan Başkan Kotan, "Sizlere büyük değer veriyoruz. Sizler demokrasinin mihenk taşlarısınız. Bu yüzden sizlerle yol yürüyoruz. Vatandaşın ulaştığı ilk kişiler sizlersiniz. Bir sorun olduğu zaman sizlerden bilgi alıyoruz. Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun. Hep birlikte Konyaaltı'nı yönetmeye ve istediğimiz seviyeye ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Biz mahallelerimizin gözü, sesi ve kulağıyız"

Özel ve anlamlı bir günde toplandıklarını dile getiren Konyaaltı Muhtarlar Derneği Başkanı Mihriban Sarı, "19 Ekim Muhtarlar Günü'müz kutlu olsun. Biz mahallelerimizin gözü, sesi ve kulağıyız. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu iş gönül işi. Severek yaparsak oluyor. Konyaaltı muhtarlarımızın hepsi çok fedakar. Belediye yönünden de çok şanslıyız. Bugün bize ev sahipliği yapan değerli başkanım Cem Kotan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığı için çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Muhtarlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi. - ANTALYA