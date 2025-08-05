Konyaaltı Belediyesi\'nden Merkez ve Kırsalda Yol Çalışmaları

Konyaaltı Belediyesi, ilçenin dört bir yanında yol, yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler çalışmalarını, Başkan Kotan'ın benimsediği merkeze ve kırsala eşit hizmet anlayışı doğrultusunda sürdürüyor.

Konyaaltı Belediyesi, Başkan Cem Kotan'ın 'Konyaaltı yalnızca merkezden ibaret değil' anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlayış doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin gerek merkezinde gerek de kırsal bölgelerinde yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan tam not alıyor. İlçe merkezindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını yıl boyunca planlı bir şekilde sürdüren ekipler, yaz mevsiminde sıklıkla kullanılan yayla yollarını da onarmayı ihmal etmiyor. Ekipler son olarak, merkezde bulunan Hurma Mahallesi ile kırsalda bulunan Akdamlar Mahallesi'ndeki yol iyileştirme ve Moryer Yaylası'ndaki yol bakım çalışmalarına devam ediyor. Yapılan tüm bu çalışmalarla vatandaşların sağlıklı ve konforlu bir ulaşım sağlamaları amaçlanıyor.

Gerçekleştirilen yol, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının ilçenin dört bir yanında devam ettiğini aktaran Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekip Çavuşu Mehmet Özcan, "Çalışmalara Mart ayında başladık. Cem Başkanımızın talimatlarıyla, hem merkezde hem de kırsalda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Moryer Yaylası'ndayız. Bozulmuş yolların bakım ve onarım çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA