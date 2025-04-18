Köse\'den Karşıyaka Belediyesi\'ne Suç Duyurusu

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesinde bazı ihalelerde kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Karşıyaka'da bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Köse, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın görevdeki bir yılını değerlendirdi.

Geride kalan bir yılda ilçeye hizmet edilmediğini savunan Köse, Ünsal'ın şaibeli ihalelerle gündeme geldiğini ileri sürdü.

Karşıyakalıların bir yılının "toplanmayan çöpler ve kötü kokularla geçtiğini" dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Karşıyaka Belediyesi liyakatle değil kayırmacılıkla yönetiliyor. İşçilerin maaşları düzenli ödenmediği gibi bazıları da haksız yere işten çıkarılıp mağdur edildi. Karşıyaka'daki yapılar sağlam değil. 2020 yılında yaşanan İzmir depreminden en fazla etkilenen ilçelerden birinin de Karşıyaka. Maalesef o günden bu yana kentsel dönüşüm için hiçbir çalışma yapılmadı. Karşıyakalıların vergileriyle oluşturulan bütçe doğru kullanılmıyor. Siz bu milletin alın teriyle oluşan bütçeyi böyle mi yöneteceksiniz? Bütçeyi çarçur edecek sonra da çıkıp 'bütçemiz yetersiz' diye sızlanacaksınız öyle mi? Sayın Başkan seçim döneminde 'Kazanan Karşıyaka olacak' demişti. Görüyoruz ki Karşıyaka kaybediyor. İhalelere bakın, faturaları inceleyin kazananları orada bulursunuz. Bundan dolayı bazı ihalelerde kamu zararı oluşturulduğu için Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Karşıyaka'nın 1 yılı boşa gitti. Kalan 4 yılı da bu şekilde heba mı edeceksiniz? Biz buradayız. Bu beceriksiz ve basiretsiz yönetimin Karşıyaka'ya daha fazla zarar vermesine izin vermeyeceğiz."

Köse, Karşıyakalıların hakkını savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.