Kosova'da Erken Seçim Sonuçları

Kosova'da düzenlenen erken genel seçimlerde oyların yüzde 14,5'i sayılırken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 38,7 oy ile seçim yarışında liderliği koruyor.

Halkın 18 ay içinde yapılan üçüncü erken genel seçim için sandık başına gittiği Kosova'dan ilk sonuçlar geldi. Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) verilerine göre, oy sayımının yüzde 14,5'i tamamlandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), oyların yüzde 38,7'sini alarak seçim yarışında liderliği koruyor.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) Başkanı Kreshnik Radoniqi, düzenlediği basın toplantısında sandıkların yüzde 98'inden alınan ön verilere göre yerel saatle 19.00 itibarıyla 712 bin 148 seçmenin oy kullandığını bildirdi. Radoniqi'nin açıklamasına göre, 1 milyon 959 bin 962 kayıtlı seçmenden yüzde 36,33'ü oy verme hakkını kullandı. Radoniqi, katılım oranının bir önceki parlamento seçimlerine göre daha düşük kaldığını belirterek, 28 Aralık 2025'te gerçekleştirilen seçimlerde aynı saat itibarıyla 899 bin 517 seçmenin oy kullandığını ve katılım oranının yüzde 44,99 olarak kaydedildiğini hatırlattı. Radoniqi, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından seçim sürecine ilişkin itiraz ve şikayetlerin yapılabilmesi için yasal 48 saatlik sürenin başladığını da açıkladı.

Parlamento feshedilmişti

Albin Kurti liderliğindeki Vetevendosje, Aralık 2025'te yapılan son seçimde oyların yüzde 51,1'ini almış, bu oran Şubat 2025'teki yüzde 42 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Ancak partinin büyük ölçüde sembolik yetkilere sahip cumhurbaşkanlığı için diğer partilerle aday üzerinde uzlaşamaması üzerine nisan ayında parlamento feshedilmiş ve cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürüten Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu erken seçim kararı almıştı. - PRİZREN