Kosova'da Kurti'nin dördüncü hükümeti güvenoyu aldı, muhalefet oturuma katılmadı - Son Dakika
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Kosova'da Kurti'nin dördüncü hükümeti güvenoyu aldı, muhalefet oturuma katılmadı

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Kosova'da 7 Haziran'daki erken genel seçimi ilk sırada tamamlayan Vetevendosje lideri Albin Kurti öncülüğündeki yeni hükümet, Meclis'ten güvenoyu aldı. 120 sandalyeli Meclis'teki oylamada 62 'evet' oyu çıkarken, Sırp milletvekillerinin 'hayır' oyları ve muhalefetin oturuma katılmaması dikkat çekti.

Kosova'da yeni hükümetin mecliste güvenoyu almasıyla birlikte Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) lideri Albin Kurti, dördüncü kez başbakan oldu.

Kosova'da 7 Haziran'da yapılan erken genel seçimi ilk sırada tamamlayan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) lideri Albin Kurti öncülüğündeki yeni hükümet, Kosova Meclisi'nden güvenoyu aldı. 120 sandalyeli Kosova Meclisi'ndeki oturumda hazır bulunan 70 milletvekilinden 62'si yeni hükümet için "evet" oyu kullanırken, 8 milletvekili de "hayır" oyu kullandı. "Hayır" oyları Kosovalı Sırp milletvekillerinden gelirken, Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) partili milletvekilleri oturuma katılmadı. Oylama sonrasında meclisteki oturumda Kosova milli marşı çalındı. Marş öncesinde Sırp milletvekilleri salonu terk etti. Ardından Kurti, dördüncü dönemine ilişkin hükümet programını ve şubat ayında kurulan hükümetteki bakanların makamlarını koruduğu yeni kabinesini açıkladıktan sonra yemin etti.

Peş peşe yaşanan siyasi ve anayasal krizlerle gündeme gelen Kosova'da Başbakan Albin Kurti liderliğindeki dördüncü hükümetin kurulması, siyasi krizin tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor. Ülkede en büyük anlaşmazlığı, meclisin yeni cumhurbaşkanını seçme konusunda uzlaşı sağlayamıyor olması oluşturuyor. Meclisin 60 günlük süre içinde cumhurbaşkanını seçememesi durumunda ülke yeniden erken seçime gitmek zorunda kalacak ve bu Kosova'nın iki yıl içinde gerçekleştirdiği dördüncü erken seçim olacak.

Kaynak: İHA

Politika, Hükümet, Kosova, Son Dakika

Son Dakika Politika Kosova'da Kurti'nin dördüncü hükümeti güvenoyu aldı, muhalefet oturuma katılmadı - Son Dakika

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