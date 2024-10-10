Kozan Belediye Başkanı Atlı, Dağ Köylerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Kozan Belediye Başkanı Atlı, Dağ Köylerinde Vatandaşlarla Buluştu

Kozan Belediye Başkanı Atlı, Dağ Köylerinde Vatandaşlarla Buluştu

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, dağ köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Köylüler, sıkıntılarını saz çalıp Türkü söyleyerek aktardı. Atlı, yerel tarım projelerine ve altyapı sorunlarına çözümler geliştireceklerini belirtti.

10.10.2024 09:21  Güncelleme: 09:23
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Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Salmanlı, Kızlarsekisi, Kıbrıslar ve Velicanlı köylerinde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Köylüler sorunlarını başkanı saz çalıp Türkü söyleyerek anlattı.

Atlı, Kozan'ın dağ köylerinde vatandaşları ziyaret etti. Atlı, Salmanlı köyü ziyaretinde, atıl arazileri köy mutları ve sakinlerinin domates üretim merkezine dönüştürdüğü belirtti. Atlı, tarım alanlarını gezerek üretim yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların yol ve su sorununun gündeme getirdiği ziyarette Başkan Atlı, Muhtar İlyas Köse ile üretim ve kooperatifçilik gelişmesinin desteklenmesi üzerine istişarelerde bulundu.

Kıbrıslar Mahallesinde kiliseden camiye çevrilen tarihi Kıbrıslar Köyü Camii'nde vatandaşlarla buluşarak tarihi alanı gezen Başkan Atlı, tarihi camide ve cami yanında bulunan tarihi çeşmede incelemelerde bulunarak muhtar Mutlu Değirmenci'den ve vatandaşlardan gelen yol ve parke talepleri dinledi. Bölgenin sorununun çözülmesi için kısa süre içinde çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Velicanlı köyünün ilk kadın muhtarı Hatice Akkaya ile de bir araya gelen Başkan Atlı bölgeden bir kadın muhtarın çıkmış olmasının önemine ve bölge insanının misafirperver yapısına vurgu yaptı.

Kozan'da bir çok ürünün üretildiği mantar, safran üretim merkezi olan Kızlarsekisi köyüne geçen Başkan Atlı, köy muhtarı Şaban Özcan'ın ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek Kızlarsekisi Köyü'nde yaşayan halk ozanı Aşık Güldiken ise sazıyla Başkan Atlı'ya, Olukbeleni Mahallesinin su sorunu dile getirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kozan Belediye Başkanı Atlı, Dağ Köylerinde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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