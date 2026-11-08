Krakow saldırısı şüphelisinin evindeki 3 cesedin ailesine ait olduğu belirlendi - Son Dakika
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Krakow saldırısı şüphelisinin evindeki 3 cesedin ailesine ait olduğu belirlendi

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Krakow saldırısı şüphelisinin evinde bulunan 3 cesedin annesine, babasına ve 21 yaşındaki kız kardeşine ait olduğu belirlendi. Saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı; aralarında saldırgan ve iki polisin bulunduğu 16 yaralının tedavisi sürüyor.

Polonya'nın Krakow kentinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Michal O.'nun ailesinin yaşadığı evde bulunan 3 cesedin; annesine, babasına ve 21 yaşındaki kız kardeşine ait olduğu belirlendi.

Polonya'nın Krakow kentinde dün düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren ve 15 kişiyi yaralayan Michal O.'ya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırının ardından şüphelinin ailesinin yaşadığı evde yapılan aramada 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

Polonya Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Andrzej Fijolek yaptığı açıklamada, Ostrowiec Switokrzyski kentindeki evde bulunan cesetlerin Michal O.'nun annesine, babasına ve 21 yaşındaki kız kardeşine ait olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yaralılar arasında Avusturya, Almanya, Portekiz, Rusya ve İngiltere vatandaşları var

Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo, bu sabah yaptığı açıklamada, saldırganın da aralarında bulunduğu 16 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Cislo, bu kişiler arasında iki polisin de bulunduğunu söyledi. Cislo ayrıca, yaralılardan 5'inin Avusturya, Almanya, Portekiz, Rusya ve İngiltere vatandaşı turistler olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinin en işlek ve turistik noktalarından Rynek Glowny Meydanı'nda, dün yerel saatle 15.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti. Bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Polis tarafından vurularak yakalanan saldırgan Michal O., hastanede ameliyata alınmıştı. Durumunun ağır olduğu bildirilen saldırganın silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı iki silah olduğu açıklanmıştı. Saldırganın babasının da silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı 11 silah olduğu, her ikisinin de daha önce polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilmişti. Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski ise 24 yaşındaki Polonya vatandaşı saldırganın aşırı sağ ideolojilere hayranlık duyduğunu belirtmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ülkede iki günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA
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