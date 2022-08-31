Kremlin Sözcüsü Peskov: "Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri 2 ülke arasındaki işbirliği etkilemiyor" - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri 2 ülke arasındaki işbirliği etkilemiyor"

31.08.2022 15:23
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri 2 ülke arasındaki işbirliği etkilemiyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiğine yönelik konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri 2 ülke arasındaki işbirliği etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiğine yönelik konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri 2 ülke arasındaki işbirliği etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından Rusya'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü işaret ederek, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin meşru olmadığına yönelik sözlerine dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan'ın bu düşüncelerinin Rusya'nın çıkarları doğrultusunda 2 ülke arasındaki ilişkileri etkilemediğini söyledi.

"İşbirliğini derinleştirmek için çok iyi bir potansiyele sahibiz"

Özellikle İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması gibi konularda Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini de ifade eden Peskov, "Tahıl meselesinde olduğu gibi, Türkiye'nin zor durumların aşılmasındaki çabalarını çok takdir ediyoruz. Dolayısıyla bizim çıkarımıza olan hususlarda konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. İşbirliğini derinleştirmek için çok iyi bir potansiyele sahibiz" diye konuştu. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Dmitriy Peskov, Kremlin, Kırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri 2 ülke arasındaki işbirliği etkilemiyor' - Son Dakika

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