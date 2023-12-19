Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun\'a hapis cezası

Manisa'nın Kula ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, bir işletmeci tarafından kendisine yönelik, mahkeme kararına uymamak ve usulsüz tahliye gerçekleştirmek suçlamalarıyla açılan davada, "Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı. Başkan Tosun, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, verilen kararın yasaya aykırı olduğunu savunurken, işletmeci Sabri Onaran ise verilen cezanın az olması ve eksik ceza verilmesi ile bazı suçlar için ceza kanunlarının uygulanmadığı gerekçesiyle istinafa başvurdu.

Kula Kent Meydanı'nda bulunan kafeterya ve çay bahçesi işletmecisi Sabri Onaran tarafından Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a yönelik, mahkeme kararına uymamak ve usulsüz tahliye yapmak suçlamalarıyla açılan davada karar açıklandı. Başkan Tosun'a "Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verilirken, Başkan Tosun, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dava süreciyle ilgili konuşan işletmeci Sabri Onaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve Kula Belediyesine tahsis edilen kafeteryayı ihale yoluyla 3 yıllığına kiraladığını ve kira sözleşmesi devam etmekteyken belediye encümenince taşınmazın tahliyesine karar verildiği ancak mevzuata aykırı olması sebebiyle Kula Kaymakamlığınca uygulamaya konulmadığı, idari işlemin iptaline ilişkin davada Manisa İdare Mahkemesince reddedildiği, tahliyeye ilişkin hukuken geçerli bir karar bulunmamasına rağmen Başkan Tosun'un verdiği yazılı emir ile tahliyesinin sağlandığı, ardından taşınmazın ihale yapılmaksızın belediye meclis kararı ile belediyeye ait Beşibiryerde Ulaşım Hizmetleri Yapım Çevre Plan Proje Sanayi Ticaret A.Ş.'ye kiralandığı söyledi.

Kula Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un avukatı ise şu savunmayı yaptı: "Müvekkilin suç işleme kastı yoktur, yapılan işlem bir tahliye işlemi değildir, söz konusu çay bahçesinde hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle mevzuat gereğince belediye tarafından çay bahçesinin faaliyeti durdurulmuştur, daha sonra söz konusu çay bahçesi belediye şirketi olan Beşibiryerde A.Ş.'ye tahsis edilmiştir ve bu şirket üzerinden ihale yapılarak çay bahçesi Bayram Kaptan'a ihale edilmiştir, dolayısıyla İdare Mahkemesinin ihale yönünden vermiş olduğu karar yerine getirilmiştir. Müvekkil savunmasında belediyenin hukuk biriminin kendisini konu ile alakalı yeterince bilgilendirmediğini beyan etmiştir. Bu nedenle müvekkil hakkında hata hükümlerinin de uygulanabileceğini düşünüyoruz, suç kastı ile hareket etmemiştir. Müvekkilin beraatına karar verilmesini mahkeme aksi kanaatte ise lehte hükümlerin uygulanmasını talep ederiz"

Dava sonucunda Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a "Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanığa verilen hapis cezasının sanığın geçmişi, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olduğu, suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemeye olumlu bir kanaat oluştuğundan TCK'nın 51.maddesi gereğince sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verirken, 5237 Sayılı TCK'nın 51/3 maddesi gereğince 1 yıl 6 ay denetim süresi öngördü.

Dava sonrası Başkan Tosun, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, verilen kararın yasaya aykırı olduğunu savunurken, işletmeci Sabri Onaran ise verilen cezanın az olması ve eksik ceza verilmesi ile bazı suçlar için ceza kanunlarının uygulanmadığı gerekçesiyle istinafa başvurdu. - MANİSA