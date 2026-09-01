Kula Belediye Meclisi’nde spor salonu tartışması

Kula Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından maliyetinin tamamının karşılanacağı belirtilen çok amaçlı spor salonu projesiyle ilgili gündem maddesinin görüşülmesi sırasında oylama tartışması yaşandı. Cumhur İttifakı Grup Başkanı Adnan Sarı'nın maddenin komisyona sevk edilmesi yönündeki talebinin ardından yapılan oylamaya itiraz edildi.

Kula Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısında, daha önceki toplantıda reddedilen çok amaçlı spor salonu projesi yeniden gündeme geldi. Maliyetin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtilen projeye ilişkin gündem maddesinin görüşülmesi sırasında mecliste usul tartışması yaşandı.

Komisyona sevk talebi gündeme geldi

Gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Cumhur İttifakı Grup Başkanı ve MHP'li Meclis Üyesi Adnan Sarı, konunun doğrudan oylanmak yerine ilgili komisyona sevk edilmesini talep etti. Sarı, Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi arasında yapılması planlanan protokole ilişkin müzekkere eklerinin meclis üyelerine iletilmediğini belirterek, maddenin hukuki altyapısının değerlendirilmesi amacıyla komisyona gönderilmesini istedi. Sarı, "Meclis toplantısının 7. gündem maddesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesi esnasında, meclis başkanına müzekkere eklerinin olmadığını ve tarafımıza iletilmediğini söyledik. İletilmediğinden dolayı maddenin hukuki altyapısının yeterli olmadığını belirterek komisyona gönderilmesini teklif ettik" ifadelerini kullandı.

Oylama sonrasında itiraz

Komisyona sevk talebinin ardından gündem maddesinin oylanması üzerine Cumhur İttifakı sıralarından itiraz geldi. Adnan Sarı, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oylamada ret oyu kullanmadığını ifade ederek sonuca itiraz etti. Sarı, oylama sırasında yalnızca Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile 3 meclis üyesinin kabul oyu kullandığını, diğer meclis üyelerinin ise işari oy kullanmadığını söyledi. Sarı ayrıca bazı meclis üyelerinin gündem maddesiyle ilgili söz almak istediğini ancak kendilerine söz verilmediğini kaydetti.

Gözler tutanak ve görüntülerde

Yaşanan tartışmanın ardından oylamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmeler gündeme geldi. Sarı, oylama anının Kula Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınlanan meclis toplantısı görüntülerinde görülebileceğini belirtti. Söz konusu gündem maddesinin meclis tutanaklarına nasıl yansıdığı ve oylamada hangi meclis üyelerinin kabul, ret veya çekimser yönde oy kullandığına ilişkin resmi kayıtlar da tartışmanın odağında yer aldı.

Çok amaçlı spor salonu projesiyle ilgili gündem maddesinin komisyona sevk edilip edilmediği, oylamanın nasıl sonuçlandığı ve meclis kararının resmi tutanaklara nasıl geçirildiği, tutanak ve toplantı görüntülerinin incelenmesiyle netlik kazanacak.