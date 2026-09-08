Kurtulmuş, Kalkınma Yolu Projesi'nin en kısa sürede uygulamaya geçmesini ümit etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm bileşenleriyle en kısa sürede aktif ve görünür şekilde hayata geçirilmesini ümit ettiğini söyledi. Bu açıklama, projenin bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda ilerlemesi açısından önem taşıyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle aktif, görünür, hayata geçirilmiş bir uygulama haline gelsin"
Kaynak: AA
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