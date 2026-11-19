Kurtulmuş, komisyon sayısının yasayla belirlenmediğini, geniş komisyon gereksiz dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtulmuş, komisyonun sayısının ne olacağının yasayla belirlenmiş olmadığını söyledi. Kurtulmuş, çok geniş bir komisyona gerek olmadığını belirterek geniş komisyona ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.
Kurtulmuş: "Komisyonun sayısının ne olacağı yasayla belirlenmiş değil. Çok geniş bir komisyona gerek yok."
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?