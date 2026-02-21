Kurtulmuş, Malcolm X'i Andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Müslüman aktivist Malcolm X'i andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Malcolm X'in "Özgürlüğü savunanların direnme gücü, zulmedenlerin gücünden daha fazladır." sözüyle paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İslam ile şereflendikten sonra tüm insanlığın birlik ve kardeşliği için onurlu bir mücadele ortaya koyan El-Hajj Malik El-Shabazz Malcolm X'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."