Kurtulmuş, Netanyahu'nun New York'a gelip kaçarcasına uzaklaştığını söyledi

Kurtulmuş, Netanyahu'nun New York'a gelip kaçarcasına uzaklaştığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, (Netanyahu)'nun New York'a apar topar gelip kaçarcasına uzaklaştığını belirtti. Kurtulmuş, nereye kaçarlarsa kaçsınlar insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını vereceklerini söyledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Netanyahu) New York'a apar topar gelmiş, kaçarcasına uzaklaşmıştır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar insanlığa karşı işledikleri suçların hesabını verecekler"
Kaynak: AA
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