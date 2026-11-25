TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında kurulacak izleme komisyonunda görevlendirilecek milletvekilleri için Meclis'teki siyasi parti gruplarına yazı gönderdi.

TBMM Başkanlığının bilgi notuna göre, Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 7. maddesinin 5. fıkrası uyarınca kurulacak "İzleme Komisyonunda" görevlendirilecek milletvekilleri için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına bir yazı iletti.

Yazıda, milletvekillerinin isimlerinin 30 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi.

Toplam 19 üyeden oluşacak komisyonun milletvekili dağılımı, AK Parti 9, Yeni Parti 3, DEM Parti 2, MHP 2, CHP 1, İYİ Parti 1 ve Yeni Yol Partisi 1 şeklinde olacak.