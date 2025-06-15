TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü tebrik etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun. Türkiye ile Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin, kaderdaşlığının kıyamete kadar sürmesini diliyor, Azerbaycanlı kardeşlerimize, bu gurur günü vesilesiyle selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Azerbaycan'a Kutlama - Son Dakika
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