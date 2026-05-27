Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı Mesajı
Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı Mesajı

27.05.2026 10:19
TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine vurgu yaparak bayramın kardeşlik ve huzur getirmesini dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı mesajında "Önümüzdeki dönemde 'Terörsüz Türkiye' hedefi; milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı nedeniyle sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş, "Kurban Bayramı'nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kurban, insanın Rabb'ine yakınlaşma iradesidir. Paylaşmanın, fedakarlığın, merhametin ve emanete sadakatin veciz çağrısıdır. Bayramlarımız gönüllerimizin buluştuğu müstesna günlerdir. Akrabalık bağları, hayırda yarışma şuuru ve paylaşma erdemi, milletimizi ayakta tutan sessiz kuvvetlerimizdir. Bayramın manevi atmosferi; kırgınlıkları gidermek, kalpleri yakınlaştırmak ve hayatımızı ortak iyilik temelinde yeniden düşünmek için kıymetli bir imkandır. Bayram sofrasında bir araya gelen herkes, aslında millet olma şuurumuzun küçük bir yansımasıdır. 86 milyonun kardeşliği, farklılıklarımızı ayrışma vesilesi saymadan ortak vatan ve ortak gelecek idrakiyle yaşama iradesidir. Birlik içinde Türkiye anlayışımız, farklı sesleri ortak vatan sevgisinde buluşturma kararlılığıdır" dedi.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefine değinerek, "Önümüzdeki dönemde 'Terörsüz Türkiye' hedefi; milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle daha çok anlam kazanacaktır. İnanıyorum ki güçlü Türkiye, refahı adaletle, kalkınmayı demokrasiyle ve güvenliği özgürlükle yan yana büyütmeyi sürdürecektir. Kardeşlik, fedakarlık, istikrar, paylaşma ve toplumsal huzur, bayramın içimizde uyandırdığı asil duygular olduğu kadar, siyaset kurumunun da vazgeçilmez sorumluluk alanlarıdır" ifadelerini kullandı.

'YENİ ANAYASA GÜNDEME ALINMALIDIR'

TBMM'nin sorunlara çözüm arayan ve kardeşlik hukukunu tahkim eden ana zemin olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Sivil, kapsayıcı, demokrat ve özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarını milletimizin ortak aklına ve adalete dayanan toplumsal mutabakat zemini olarak görüyorum. Halkımızın değerlerini, demokrasinin imkanlarını, insan haysiyetini ve özgürlük alanlarını daha sağlam temellere kavuşturacak sivil bir ortaklaşma iradesi, yeni anayasa çalışmaları vesilesiyle kararlı bir şekilde gündeme alınmalıdır. Mazlum coğrafyalar için yüreğimiz buruk, duamız diri ve tavrımız nettir. İnsanlık vicdanı, zulme alışmamayı, acıyı sıradanlaştırmamayı ve masumların yanında durmayı işaret ederken son dönemde Sumud Filosu, insanlık cephesinin susmadığını ve dayanışmanın denizleri aşan bir fazilet olduğunu bir kez daha göstermiştir. Gazze başta olmak üzere acının ve işgalin gölgesinde bayrama giren kardeşlerimizin yanında durmak, hepimiz için ertelenemez insani, vicdani ve İslami sorumluluktur. Rabbim bayramlarımızı huzura, kardeşliğe, adalete ve kalıcı barışa vesile kılsın."

Kaynak: DHA

