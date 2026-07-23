Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa'ya Baskın Kınaması - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa'ya Baskın Kınaması

23.07.2026 22:10
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını lanetleyerek uluslararası tepkileri vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini kınayarak, "Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir." ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum. Bu hukuk tanımaz saldırganlık, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini hedef alan, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü yok sayan bu kural tanımazlık asla kabul edilemez. Soykırım çetesi Netanyahu hükümetinin bu pervasız adımı, Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak siyasetinin 'insanlık cephesi' tarafından artık kesin ve kararlı bir şekilde durdurulması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalı, uluslararası toplum sözle yetinmeyerek İsrail'in saldırganlığını önleyecek somut tedbirleri hayata geçirmelidir."

Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın sahipsiz olmadığını belirten Kurtulmuş, başkenti Kudüs olan, "nehirden denize özgür bir Filistin devleti" kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa'ya Baskın Kınaması - Son Dakika

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