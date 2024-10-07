Kurtulmuş'tan Recai Kutan için başsağlığı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Milli Görüş hareketinin duayenlerinden, ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabb'im onu rahmetiyle kuşatsın, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.