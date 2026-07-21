Kurtulmuş ve Bahçeli Terörsüz Türkiye\'yi Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçilmesi kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yürütülen çerçeve yasa hazırlıklarını görüşmek üzere siyasi parti liderleriyle bir araya geliyor. Kurtulmuş, siyasi parti turlarının ilk durağında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Saat 12.30'da başlayan ve MHP lideri Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen basına kapalı görüşmede, Meclis tatile girmeden önce yasalaşması hedeflenen çerçeve kanun taslağı ve süreçle ilgili atılacak adımlar masaya yatırıldı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kurtulmuş gün içerisinde DEM Parti heyetiyle saat 14.00'te, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile 15.00'te, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 16.00'da bir araya gelecek. - ANKARA