Kurtulmuş ve Zardari'den İkili İlişkiler Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş ve Zardari'den İkili İlişkiler Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan'da Zardari ile görüşerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesini hedefledi.

11.10.2024 21:18
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan temasları çerçevesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için geldiği Türkmenistan'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, "Görüşmemizin başta parlamentolarımız arasındaki ilişkiler olmak üzere, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilere olumlu katkılar sağlamasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısı

Pakistan Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, Zardari'nin ticaret ve ekonomik iş birliğinin artırılması için Pakistan ve Türkiye arasındaki demiryolu bağlantısının geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdiği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasında heyet değişiminin arttırılması çağrısında bulundu. Görüşmede Filistin ve Lübnan'daki insani krizler de ele alınırken, Zerdari ve Kurtulmuş İsrail'in eylemlerinden duydukları endişeyi dile getirdi. Her iki lider de İslam dünyasının karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak için ciddi ve samimi çabalar sarf etmesi gerektiğinin altını çizdi" denildi.

Toplantıya Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed Ishak Dar ve Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti katıldı. - AŞKABAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş ve Zardari'den İkili İlişkiler Vurgusu - Son Dakika

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