TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş'u Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici karşıladı. Kurtulmuş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Yeni Yol Grubu'nun Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna katkılarına işaret ederek, "Şimdi bundan sonra raporda yer olan konuların hayata geçirilmesiyle ilgili yine ümit edelim ki siyasi partilerimiz ortak bir anlayışla, açık fikirlilikle, açık yüreklilikle çalışmalarını sürdürür ve bu yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımlar atılır. Böylece Türkiye tarihinin en önemli sorunu, Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır, en büyük bedeller ödediğimiz sorununu ortadan kaldıracak adımları atmak mümkün olur. Tabii bu süreçte örgütün kendisini feshi ve silahların bırakılması, sürecin raporda da ifade edildiği gibi kritik noktasıdır. Bu nokta gerçekten hem bütün tarafların beklentilerini karşılayacak hem de işin doğasına uygun bir yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise, raporun büyük bir çabayı ortaya koyduğunu belirterek, "Sayın başkanımız sadece Meclis içerisinde sağladığı koordinasyonla değil, devlet kurumları arasında da sağlamış olduğu koordinasyon ve oynadığı rolle raporun icra edilmesi ve hayata geçirilmesi noktasında sorumluluğunun devam ettiğine işaret ediyor. Kendisinin yapıcı ve müspet katkılarının devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi raporun gereklerini yerine getirme zamanıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA