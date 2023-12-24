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Kütahya'da "Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı - Son Dakika
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Kütahya'da "Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı

Kütahya'da, Dünya Şehit Çocuklar Günü dolayısıyla, "Şehit Çocukları Anma Programı" düzenlendi.

Kütahya\'da "Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı
24.12.2023 - 00:21,
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Kütahya'da, Dünya Şehit Çocuklar Günü dolayısıyla, "Şehit Çocukları Anma Programı" düzenlendi.

Zafer Meydanı'nda Kütahya Valiliği önünde, Gazze'de İsrail saldırılarında şehit olan çocukları anmak için düzenlenen programa Kütahya halkı yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, "Bugün şehit yavrularımızı anma günüydü, bugün biz tüm şehitlerimizi Bedir'den Malazgirt'e Çanakkale'den Sakarya'ya, Dumlupınar'a, 15 Temmuz'dan Gazze'ye tüm şehitlerimizi anacağız, bir kez daha hatırlayacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız, alışmayacağız, her daim şehitlerimizi, dillerimizle, yüreğimizle hatırlayacağız. Ailelerine her türlü gayretimizi, yardımımızı, hürmetimizi, muhabbetimizi devam ettireceğiz. İşte bunun bir göstergesi de bugün bu güzel günde birlikte olmamızdı" ifadelerini kullandı.

Dr. İrfan Açık'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, okudukları şiirlerle Kütahyalıları duygulandırdı.

Etkinlik alanında, geliri Filistin yararına kullanılacak satış stantları ve Filistin'deki soykırımı gösteren fotoğraf sergisi yer açıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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