Kütahya'da kadın muhtar adayları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte buluştu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları kendi aralarında dayanışma yemeği düzenledi.
Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Yemek programının ardından konuşan muhtar adayı Şerife Güneş Erşahin, "Kütahya'mızda bulunan adaylık başvurusu yapmış kadın muhtar adaylarımızla birlikte bir organizasyon içerisindeyiz. Ulaşabildiklerimizle birlikteyiz, ulaşamadıklarımızda bize ulaşsınlar. Hep birlikte, birbirimize destek olarak Kütahya'mızı yüceltelim. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.
Kadın muhtar adayları birbirlerine başarılar dileyip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Politika › Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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