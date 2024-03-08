Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Politika

Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

Kütahya\'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

08.03.2024 06:25
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Kütahya'da kadın muhtar adayları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte buluştu. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları kendi aralarında dayanışma yemeği düzenledi.

Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Yemek programının ardından konuşan muhtar adayı Şerife Güneş Erşahin, "Kütahya'mızda bulunan adaylık başvurusu yapmış kadın muhtar adaylarımızla birlikte bir organizasyon içerisindeyiz. Ulaşabildiklerimizle birlikteyiz, ulaşamadıklarımızda bize ulaşsınlar. Hep birlikte, birbirimize destek olarak Kütahya'mızı yüceltelim. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.

Kadın muhtar adayları birbirlerine başarılar dileyip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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