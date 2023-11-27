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Kuzey Kore'de Yerel Seçimlerde Kim Jong-Un da Oy Kullandı - Son Dakika

Kuzey Kore'de Yerel Seçimlerde Kim Jong-Un da Oy Kullandı

Kuzey Kore'de gerçekleşen yerel seçimlerde yüzde 99.63'lük katılım oranı ile ülke lideri Kim Jong-Un da oy kullandı. Sağlık sorunları nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler ise gezici sandıklarda oy kullandı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

Kuzey Kore\'de Yerel Seçimlerde Kim Jong-Un da Oy Kullandı
27.11.2023 - 10:26,
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Kuzey Kore'de yüzde 99.63'lük katılım oranı ile gerçekleşen yerel seçimlerde ülke lideri Kim Jong-Un da oy kullandı.

Kuzey Kore, eyalet, il ve ilçe meclis üyelerini belirlemek üzere gerçekleştirilen yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. Yüzde 99.63'lük katılım oranı ile tamamlanan seçimlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'da sandık başına giderek oy kullandı. Sağlık sorunları nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler ise gezici sandıklarda oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri sürüyor.

Kuzey Kore'de 4 senede bir yerel seçim

Komünist rejimle yönetilen Kuzey Kore'de her 4 senede bir yapılan yerel seçimler, aynı zamanda festival ve kutlamalara sahne oluyor. Adayların seçim propagandası ya da kamuoyu yoklaması yapamadığı seçimler, nüfus istatistiklerini güncellemek amacıyla da kullanılıyor. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore'de Yerel Seçimlerde Kim Jong-Un da Oy Kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore'de Yerel Seçimlerde Kim Jong-Un da Oy Kullandı - Son Dakika
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