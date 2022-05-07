Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine bir füze daha fırlattı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine bir füze daha fırlattı

07.05.2022 10:34
Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine bir füze daha fırlattı

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru denizaltından fırlatılan ve balistik olduğu düşünülen yeni bir füze ateşlediği bildirildi.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru denizaltından fırlatılan ve balistik olduğu düşünülen yeni bir füze ateşlediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'den bölgede gerilimi artıracak bir adım daha geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Pyongyang'ın denizaltından fırlatıldığı değerlendirilen yeni bir balistik füzeyi Japon Denizi istikametine doğru ateşlediğini duyurdu. Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo civarından 14.07 civarında fırlatıldığı belirtilen füze, Japonya Savunma Bakanlığı ve sahil güvenlik güçleri tarafından da doğrulandı. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü tahmin edilen füze nedeniyle Japonya hükümeti alarma geçerken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida hükümet kurmaylarına gerekli bilgileri toplama ve tüm önlemleri alma talimatı verdi. Ayrıca Japonya Başbakanlık Ofisi bünyesinde bir kriz masası oluşturuldu. Kuzey Kore'nin son füze denemesi, Pyongyang'ın bu yılki 14. silah testi olarak kayıtlara geçti.

Pyongyang yönetimi tepkilere aldırış etmiyor

Bu yılın başından bu yana 13 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'nin son olarak 4 Mayıs'ta Japon Denizi'ne düşen bir balistik füze fırlattığı kamuoyuna yansımıştı. Her füze denemesinin ertesinde son testi uluslararası kamuoyuna duyuran Kuzey Kore devlet medyasının 4 Mayıs'taki deneme ile ilgili haber yayınlamaması sürpriz olarak karşılanmıştı. Kuzey Kore'nin son denemeleri, Güney Kore'de başkanlık koltuğunu devralmaya hazırlanan Yoon Suk Yeol ve hükümetine gözdağı olarak yorumlanmıştı. - PYONGYANG

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine bir füze daha fırlattı - Son Dakika


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