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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi - Son Dakika
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, ABD'nin hamlelerine karşı orduya, mühimmat endüstrisine ve nükleer silah sektörüne savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi. Kim, anti-emperyalist ülkelerle stratejik işbirliğini genişleteceğini ve ekonomik hedeflere odaklanacağını belirtti.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi
28.12.2023 - 10:05,
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, orduya, mühimmat endüstrisine ve nükleer silah sektörüne ABD'nin hamlelerine karşı savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi.

ABD ile arasında nükleer silah ve mühimmat gerginliği devam eden Kuzey Kore, savaş hazırlıklarını hızlandırıyor. Kuzey Kore devlet medyası tarafından bugün yapılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un orduya, mühimmat endüstrisine ve nükleer silah sektörüne "ABD'nin eşi benzeri görülmemiş çatışmacı hamlelerine" karşı koymak için savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdiği duyuruldu. Kore İşçi Partisi Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yıl için politika yönelimleri hakkında konuşan Kim'in "anti-emperyalist, bağımsız ülkeler" ile stratejik işbirliğini de genişleteceği aktarıldı. Toplantıda Kim'in ekonomik hedeflere de değindiği kaydedilirken, Kuzey Kore liderinin 2024 yılını ülkenin 5 yıllık kalkınma planını gerçekleştirmek için "belirleyici bir yıl" olarak nitelendirdiği belirtildi. Ayrıca Kim'in tarımsal üretimin yüksek sevide istikrara kavuşturulması çağrısı yaptığı ifade edildi. - PYONGYANG

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, savaş hazırlıklarını hızlandırma emri verdi - Son Dakika
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