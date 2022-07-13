Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını resmen tanıdı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını resmen tanıdı

13.07.2022 20:19
Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını resmen tanıdı

Kuzey Kore, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını resmen tanıdı.

Kuzey Kore, Ukrayna'nın doğusunda yer alan Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını resmen tanıdı. Kararın ardından ayrılıkçı bölgelerde Kuzey Kore'yi tanıma kararı aldı.

Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı Suriye'nin ardından Kuzey Kore tarafından da resmen tanıdı. Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçisi Shin Hong-Chul, Donetsk'in Moskova Büyükelçisi Olga Makeyeva'ya, Kuzey Kore'nin, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni resmen tanıdığına dair belgeyi takdim etti. Aynı zamanda Kuzey Kore'nin ayrılıkçı diğer bölge Luhansk'ı da resmen tanıdığına dair bildirim yapıldı.

AYRILIKÇI BÖLGELERDE DE KUZEY KORE'Yİ TANIDI

Kuzey Kore'nin ayrılıkçı 2 bölgeyi resmen tanımasının ardından hem Donetsk'ten hem de Luhansk'tan karşılık geldi. Donetsk ve Luhansk yönetimleri, Kuzey Kore'yi resmen tanıdıklarını duyurdu. Donetsk'in Moskova Büyükelçisi Makeyeva yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ilişkilerin arttırılması ve büyükelçilik açılması yönünde çalışmalar başlatılacağını duyurdu.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ise Rus basınına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin Donetsk halkına bu önemli desteği için teşekkür ederim. Bu siyasi karar ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsü ve devlet yapısı güçlenmeye devam ediyor. Bu diplomasimiz için başka bir zafer. Bu siyasi karar, ekonomik alandaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin temeli olacaktır. İkili ortaklık, devletlerimizin işletmeleri için ticaret coğrafyasını artıracaktır. Etkin ve verimli bir işbirliğinin bizi beklediğine eminim" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuzey Kore, Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını resmen tanıdı - Son Dakika

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