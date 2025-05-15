Lavrov'dan Zelenskiy'ye Sert Yanıt

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakereler için İstanbul'a bizzat gelmesini talep eden açıklamasına yanıt vererek "Acınası bir adam. Kendisi ve onu kukla gibi oynatanlar dışında herkes bunu anlıyor" dedi. - MOSKOVA