Lavrov, Putin'in sağlık durumuna ilişkin konuştu - Son Dakika
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Lavrov, Putin'in sağlık durumuna ilişkin konuştu

30.05.2022 12:54
Lavrov, Putin'in sağlık durumuna ilişkin konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaparak, "Bu dedikoduları yayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı medyasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaparak, "Bu dedikoduları yayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Bazı batılı medya organlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hasta olduğu 3 yıl içinde öleceğine yönelik iddialara Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan tepki geldi. Fransız medya kuruluşuna verdiği röportajda bu iddiaları yalanlayan Lavrov, "Başkan Putin'in her gün ekranlara çıkıp konuşmalar yaptığını görebiliyoruz ve duyabiliyoruz. Aklı başında insanların Putin'e baktığında sağlığıyla ilgili herhangi bir sorun görebildiğini sanmıyorum. Bunu kamuoyuna bırakıyorum. Bu dedikoduları yayanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Röportajında Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri operasyonları ile ilgili de konuşan Lavrov, operasyonların planlandığı gibi yürüdüğünü söyleyerek, "Askeri operasyonlara gelince, operasyonlar planlandığı gibi sürüyor" ifadelerini kullandı.

"BATI'NIN, RUSYA'YA UYGULADIĞI YAPTIRIMLARI KALDIRMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Röportajında batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri operasyonlar nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara da değinen Lavrov, "Histeri gibi görünen bu yaptırımları Batı başlattı. Bu bir gecede yazılmadı. Uzun zamandır bu yaptırımlar hazırlanıyordu. Bu yaptırımların kalkması pek mümkün görünmüyor" dedi. Batı yaptırımlara rağmen kendilerinin diyalog kapısını kapatmadığını belirten Lavrov, "Diyaloğun yeniden başlamasına giden yolun kapandığını söylemek istemiyoruz. Ancak Avrupa'nın niyetlerini sadece pratik eylemlere göre değerlendireceğiz. Ciddi bir ders aldık" ifadelerine yer verdi. kullandı. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Avrupalı liderler ile görüşebileceğini bunun için bir engel bulunmadığını da sözlerine ekledi.

(Erhan Altıparmak - İHA)

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Kaynak: İHA

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