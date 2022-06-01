Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Suud ile görüştü - Son Dakika
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Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Suud ile görüştü

01.06.2022 14:17
Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Suud ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki gelecek vadeden projeler üzerinde ortak çalışmalara devam edilmesi kararı alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki gelecek vadeden projeler üzerinde ortak çalışmalara devam edilmesi kararı alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ortadoğu temasları çerçevesinde Suudi Arabistan'a gitti. Başkent Riyad'da, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud'u ziyaret eden Lavrov, mevkidaşı ile gündeme dair konuları ele aldı. Kapalı oturumda gerçekleşen görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede gelenekselleşen Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki dostane ilişkilerin gelişiminden dolayı memnuniyet ifade edildi. Aynı zamanda ekonomik ve ticari konuların yanı sıra kültürel konuların da geliştirilmesine ilişkin programlar geniş şekilde ele alındı. Nükleer enerji de dahil, gelecek vadeden projeler üzerinde ortak çalışmalara devam edilmesi kararı görüşüldü. Moskova ve Riyad'ın ekonomi projelerinin uygulanması adına, iki ülkenin profil yapıları aracılığıyla yatırım işbirliğini güçlendirmeye yönelik karşılıklı ilgisi teyit edildi" denildi.

PETROL PİYASASI VE ORTADOĞU'DAKİ DURUM GÖRÜŞÜLDÜ

Bakanlık açıklamasının devamında Lavrov ve El Suud'un petrol piyasası ile Ortadoğu'daki durumu da görüştüğü ifade edilerek, "Lavrov ve El Suud, OPEC + formatındaki işbirliği seviyesini memnuniyetle karşıladı. Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki sıkı koordinasyonun, stratejik açıdan önemli bu alanda küresel hidrokarbon pazarında sahip olduğu dengeleyici etkiye dikkat çekildi. Dışişleri bakanları Yemen, Suriye ve Basra Körfezi'ndeki duruma özellikle dikkat çekerek, güncel uluslararası ve Orta Doğu meselelerinde ayrıntılı bir şekilde görüştü. Moskova ve Riyad'ın Ortadoğu'da devam eden krizlerin, başta Filistin- İsrail çatışması olmak üzere, siyasi ve diplomatik yollarla ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerini genel kabul görmüş bir uluslararası hukuk çerçevesinde çözmesinden yana yaklaşımlarının örtüştüğü ifade edildi" sözlerine yer verildi.

Lavrov'un görüşme esnasında mevkidaşına Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri operasyonlarla ilgili bilgi verdiği de aktarıldı.

(Erhan Altıparmak-İHA)

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Kaynak: İHA

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