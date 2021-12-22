Libya'da Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu seçimin 24 Ocak'a ertelenmesini önerdi - Son Dakika

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, cuma günü yapılması planlanan başkanlık seçiminin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulundu.

Libya'da Başkanlık seçimlerinin 24 Aralık'ta yapılması kararı alınmıştı. Libya Parlamentosu, dün yaptığı açıklamada seçimin cuma günü yapılmasının imkansız hala geldiğini ifade etmişti. Parlamentonun açıklamasının ardından Libya Yüksek Seçim Komisyonu da seçimin ertelenmesi önerisinde bulundu. Yüksek Seçim Komisyonu tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seçimin ilk turunun 1 ay ertelenerek 24 Ocak 2022'de yapılması önerildi. Komisyon, Temsilciler Meclisine 30 gün içinde bir tarih belirlenmesi çağrısında bulundu. - TRABLUS