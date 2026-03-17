Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

17.03.2026 14:11
SİYASİ parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramı memleketi Rize'de geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle birlikte Rize'de geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram tatilinde memleketi Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da olacak. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Diyarbakır'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Ankara'da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Kayseri'de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bayram tatilini geçirecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Ankara'da olacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramın 2'nci gün Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak.

Öte yandan siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma bayramın 2'nci günü yapılacak. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yarın TBMM personeli ile bayramlaşacak.

Kaynak: DHA

