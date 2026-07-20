Lübnan'da Hizbullah'a Yönelik Operasyonlar Başladı - Son Dakika
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Lübnan'da Hizbullah'a Yönelik Operasyonlar Başladı

Lübnan\'da Hizbullah\'a Yönelik Operasyonlar Başladı
20.07.2026 17:22
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Lübnan, Froun, Srifa ve Zawtar al-Gharbiyah köylerinde Hizbullah unsurlarını temizliyor.

Lübnan'ın güneyindeki Froun, Srifa ve Zawtar al-Gharbiyah köylerinde, Hizbullah'a ait silah ve unsurların temizlendiğini doğrulamaya yönelik pilot bölge operasyonları başladı.

Lübnan'ın güneyinde güvenlik düzenlemeleri kapsamında yeni bir süreç başladı. Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Hizbullah unsurlarından ve silahlardan arındırıldığı belirtilen bölgeleri kontrol etmek amacıyla ülkenin güneyindeki üç köyde pilot uygulamaya geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, "Bugün, Lübnan için Üçlü Çerçeve kapsamında ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun gözetiminde, Froun, Srifa ve Zawtar al-Gharbiyah köylerinde pilot bölge operasyonları başladı. Bu gelişme, geçen hafta Roma'da İsrail ile Lübnan arasında gerçekleştirilen görüşmelerin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çerçeve'nin başarıyla uygulanarak tamamlanması için her iki tarafla yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdürecek" açıklamasını yaptı.

Üçlü Çerçeve Anlaşması 26 Haziran'da imzalanmıştı

İsrail ile Lübnan arasındaki Üçlü Çerçeve Anlaşması 26 Haziran'da Washington D.C'de imzalanmıştı. Çerçevede İsrail'in ilk aşamada çekileceği iki "pilot bölge" öngörülürken, "Bu bölgelerde devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılmasının ve altyapılarının kaldırılmasının başarıyla tamamlandığının doğrulanmasının ardından, Lübnan ordusu, bu bölgelerde tam ve etkin güvenlik sorumluluğunu üstlenecek, uluslararası destekli yeniden imar çalışmaları başlayacak ve Lübnanlı siviller, yalnızca Lübnan devlet kurumlarının kontrolü altındaki bu bölgelere güvenli şekilde dönebilecek" ifadeleri yer alıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Lübnan'da Hizbullah'a Yönelik Operasyonlar Başladı - Son Dakika

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