Lüleburgaz'da Bulgaristan Seçimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz'da Bulgaristan Seçimleri

Lüleburgaz\'da Bulgaristan Seçimleri
19.04.2026 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan vatandaşları, Lüleburgaz'da oy kullanmak için sandık başına gitti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Bulgaristan seçimleri için çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Son 5 yılda 8'inci kez sandık başına giden Bulgaristan vatandaşları, yurt dışında da oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları için farklı illerde toplam 27 sandık kurulurken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de 8 Kasım Ortaokulu'nda oy verme işlemleri yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gelen çifte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Görevliler tarafından kimlik belgeleri kontrol edilen çifte vatandaşlar, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.Seçmenler, demokratik haklarını kullanmak üzere sıraya girerken, okul çevresinde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Oy verme işlemlerinin gün boyu devam etmesi beklenirken, yetkililer sürecin sorunsuz şekilde sürdüğünü belirtti.Bulgaristan'da siyasi istikrarın yeniden sağlanması amacıyla gerçekleştirilen seçimler, hem ülke içinde hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Lüleburgaz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Lüleburgaz'da Bulgaristan Seçimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:44:23. #7.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da Bulgaristan Seçimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.