Macaristan, AB Dönem Başkanlığını Devraldı - Son Dakika
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Politika

Macaristan, AB Dönem Başkanlığını Devraldı

Macaristan, bugün itibarıyla Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını Belçika'dan devraldı. Macaristan'ın dönem başkanlığı, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve Batı Balkanlar'daki aday ülkelerin üyelik süreçlerinin hızlandırılması gibi konuları gündemine alacak.

01.07.2024 15:02
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Macaristan, bugün itibarıyla Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını Belçika'dan devraldı.

Avrupa Birliği'nde (AB) yeni dönem başladı. Macaristan bugün itibarıyla AB dönem başkanlığını Belçika'dan devraldı. Dönem başkanlığı, Ukrayna'daki savaş ve göç gibi kilit önemdeki konularda Brüksel ile ters düşen Macaristan'a AB'nin gündem önceliklerini belirleme konusunda önemli bir yetki sağlayacak.

Dönem başkanlığı 6 ay süreyle dönüşümlü olarak üstlenilirken, 1 Ocak 2025'te de Polonya'ya devredilecek.

"Savaşı bitirmek istiyoruz"

Macaristan'ın dönem başkanlığı gündemini duyuran Başbakan Viktor Orban, en önemli gündem maddesinin Ukrayna'daki savaşın acilen sona erdirilmesi olduğunu söyledi. Ukrayna'daki savaşın Avrupa Birliği'ndeki tüm gelişmelere gölge düşürdüğünü vurgulayan Orban, "Savaşı bitirmek istiyoruz" dedi.

Batı Balkanlar'daki 5 aday ülkenin üyelik süreçlerinde ivme amacı

Macaristan'ın Avrupa Birliği İşleri Bakanı Boka Janos ise bir diğer önemli gündem maddesinin birliğin genişlemesi olduğunu belirtti. Janos, Macaristan dönem başkanlığında Batı Balkanlar'daki 5 aday ülke olan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ın üyelik süreçlerinde ivme yakalanmasının amaçlandığını duyurdu. Janos'un açıkladığı gündemde, Macaristan'ın gündem öncelikleri arasında ayrıca birliğin dış sınırlarının güçlendirilmesi, düzensiz göçe karşı mücadele, Avrupa'daki demografik problemlerin çözümüne yönelik adımlar atılması, çiftçileri merkeze alan bir tarım politikası benimsenmesi, Avrupa'nın savunma politikasının güçlendirilmesi ve AB'nin rekabetçiliğinin güçlendirilmesi için Yeni Avrupa Rekabet Edebilirlik Anlaşması'nın imzalanması da yer aldı.

Gündeme göre Macaristan, dönem başkanlığı hedeflerine ulaşmak adına resmi ve gayriresmi Avrupa Konseyi toplantıları, projeler ve konferanslar organize edecek ve AB liderlerini Macaristan'a davet edecek.

"Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap"

Budapeşte ve Brüksel arasındaki ilişkilerdeki karmaşık durum, Macaristan'ın AB dönem başkanlığı sloganına da yansıdı. Macaristan, slogan olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" şeklindeki sloganına atıfta bulunarak, "Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap" sloganını tercih etti. Avrupa Konseyi tarafından Macaristan'ın dönem başkanlığını devralmasına ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Heyecan verici bir 6 ay olacak" ifadeleri kullanıldı.

Macaristan, daha önce 1 Ocak - 30 Haziran 2011 tarihleri arasında AB dönem başkanlığını üstlenmişti. Macaristan'ın o dönemdeki sloganı "Güçlü bir Avrupa" olmuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Macaristan, AB Dönem Başkanlığını Devraldı - Son Dakika

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