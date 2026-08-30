Maduro Gözaltında Fotoğraflarını Paylaştı - Son Dakika
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Maduro Gözaltında Fotoğraflarını Paylaştı

Maduro Gözaltında Fotoğraflarını Paylaştı
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Nicolas Maduro, gözaltındaki fotoğraflarını paylaşarak Venezuela için umut mesajı verdi.

ABD'nin ocak ayında alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun sosyal medya hesabından, gözaltı merkezinde çekilen 25 Haziran tarihli fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğrafların yanında yer alan açıklamalarda, "Bilmenizi istiyorum ki dimdik ayaktayız. Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz. Venezuela yeniden doğacak" denildi.

ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve "narkoterörüzm" suçlamalarından yargılanan Nicolas Maduro'nun yeni fotoğrafları paylaşıldı. Maduro'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, devlet başkanının tutulduğu Brooklyn Gözaltı Merkezi'nde çekilen 25 Haziran tarihli fotoğrafları yer aldı.

Fotoğrafların yanında yapılan açıklamada, Maduro'nun eşi Cilia Flores ile birlikte destekçilerine hitabı yer aldı. Açıklamada, "Küçük bir sevgi ve umut hediyesi. Bu fotoğrafları, tüm torunlarım, çocuklarım ve bizi seven tüm asil kişilere küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Bilmenizi istiyorum ki dimdik ayaktayız, yüreğimiz sizin sevginizle dolu. O sevgi bize dua, sürekli bir eylem, dayanışma ve gerçek destek olarak ulaşıyor. Her söz, jest için ve duanız için sonsuz teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu küçük hediyeyi sevinç ve umutla kabul edin. Cilia ve ben sizi sonsuza kucaklıyoruz; tüm kalbimiz ve ruhumuz sizinle. Tanrı'ya olan inancımız da dimdik ayakta" denildi.

İncil'den bir alıntının paylaşıldığı açıklamada, "Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz. Venezuela yeniden doğacak" ifadeleri kullanıldı.

ABD, Maduro ve eşini ülke dışına çıkarmıştı

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Flores'i 3 Ocak 2026'da düzenlenen askeri operasyonla kaçırarak ABD'ye getirmişti. Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak suçlamalarıyla yargı önüne çıkarılmıştı. Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise ülkenin geçici devlet başkanı olarak görevlendirilmişti. Gelişmenin ardından, uzun bir süre gergin bir seyir izleyen ABD-Venezuela ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Maduro Gözaltında Fotoğraflarını Paylaştı - Son Dakika

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