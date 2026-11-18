'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yeni Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca adliye önünde yaptığı açıklamada bir hukuk garabetiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dosyayı hukuken değerlendirecek olursak, siyasi partiler yasasının 112'nci maddesi gereğince iddianamenin düzenlendiği ve mütalaanın da bu yönde verildiği bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. Ancak siyasi partiler yasasının 112'nci maddesinde yol arkadaşlarımızın bu suçu işleyebilecek yetkiye ve göreve haiz olmadıkları bütün hukuk otoriteleri tarafından ortadayken, değerlendirme dışı tutularak 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararına hükmedilmiştir. Biz iktidar mücadelemize devam edeceğiz. Bu yapılanlar iktidarımızın önüne engel olmak amacıyla yapılmakta. Kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz."

'HER KURULTAY RİSK ALTINDADIR'

Yeni Parti avukatı Çağlar Çağlayan da, Ekrem İmamoğlu ve il başkanlarıyla ilgili ortaya atılan iddiaların 10 duruşma boyunca tamamının aksini ispatladıklarını öne sürerek şöyle konuştu:

"Kurultayda para dağıtıldığı, market kartı dağıtıldığı, cep telefonu dağıtıldığı şeklindeki yalan iddiaların tamamının aksini kanıtlamış olmamıza rağmen sanki biz bunları hiç kanıtlamamışız, kamera görüntüleri yokmuş, hesap hareketleri temiz çıkmış değilmiş gibi her biri hakkında ceza kuruldu. Üstelik bu ceza henüz başka bir suçtan ceza almamış arkadaşlarımızın faydalanabileceği hükümlerden faydalanmasını da engelleyecek şekilde 2 yıl 1 ay şeklinde verilmiştir. Demokrasimiz adına çok üzgünüz. Bundan sonra Türkiye'de yapılan her kurultay risk altındadır. Maalesef hukuk mahkemesi ceza davasındaki iddianamenin varlığını gerekçe göstermişti. Davayı kabul ederken bu mahkemedeki mütalaadan da anladığımız kadarıyla hukuk mahkemesinin verdiği karar gerekçe gösteriliyor. Mahkemeler birbirlerine top atarak bir siyasal hareketi engellemeye çalışıyorlar ama yurttaşlar buna müsaade etmiyor. Yürüyüşümüz devam edecek."

'BU DAVA SİYASİ BİR DAVADIR'

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 2'li bir hukuk sistemiyle karşı karşıya olduklarını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hem ocak ayında yaptığımız savunmada, hem bugün gerçekleştirdiğimiz savunmada belgeleriyle kanatlarıyla, yalanlarla iftiralarla kurulmuş bir dava olduğunu anlattık. Belgeleri tane tane teker teker mahkemenin hakimine sunduk. Neyle suçluyorlar bizi? Efendim cep telefonu dağıtılması çıktı ortaya. Dağıtıldığı iddia edilen telefonların modellerinin kurultaydan bir yıl sonra piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Daire dağıtılması meselesi geldi. Pendik'teki bu dairelerin 2021- 2022'de satışı tamamlandı. O zaman ortada ne kurultay, ne delege, ne mahalle delegesi ne ilçe delegesi var. Bu dava siyasi bir davadır. Bu dava siyasi iktidarın yargıya müdahalesinin bir sonucudur. Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesinin bir parçasıdır."

Haber: Nisa MİĞAL- Ali Oğulcan ARSLAN/ ANKARA,