Malatya\'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a vatandaşlardan yoğun ilgi

Şişli Belediyesi İşçileri Toplu İş Sözleşmesi İçin Eylemde

Şişli Belediyesinde çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi şartlarının iyileştirilmesini talep etmek amacıyla eylemlerine devam ediyor. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyeleri ve bazı belediye işçileri, belediye binası önünde pankart açarak slogan attı. Genel-İş Sendikası 3 Nolu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, açıklamasında işçilerin yıllardır açlık sınırında yaşadığını ve sadece alın terlerinin karşılığını istediklerini belirtti. İşçiler, belediye yönetimiyle masada çözüm arayışında olduklarını ancak eylemlerini genişleterek devam ettireceklerini ifade etti.