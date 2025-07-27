Malezya, Tayland ve Kamboçya Arasında Arabuluculuk Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Malezya, Tayland ve Kamboçya Arasında Arabuluculuk Yapacak

27.07.2025 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya, Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır çatışmalarında arabulucu olmayı kabul etti.

Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, Tayland ve Kamboçya'nın iki ülke arasında devam çatışmalar konusunda Malezya'nın arabuluculuğunu kabul ettiğini belirterek, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai'nin yarın akşam Malezya'ya gelmelerinin beklendiğini ifade etti.

Güneydoğu Asya ülkeleri Kamboçya ve Tayland arasında sınır anlaşmazlığı konusunda başlayan çatışmalar devam ederken, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, Tayland ve Kamboçya'nın iki ülke arasında devam çatışmalar konusunda Malezya'nın arabuluculuğunu kabul ettiğini açıkladı. Hasan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai'nin yarın akşam Malezya'ya gelmelerinin beklendiğini ifade etti.

Hasan, Kamboçyalı ve Taylandlı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve başka hiçbir ülkenin konuya müdahil olmaması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "Malezya'ya güvenleri tam ve benden arabulucu olmamı istediler" dedi.

Tayland-Kamboçya çatışması

İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim, 16 Temmuz'da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından tırmanmıştı. Artan siyasi gerilim üzerine Tayland, 23 Temmuz'da Kamboçya'daki büyükelçisini geri çağırırken, Bangkok'taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın ardından antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz'da patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise 2 F-16 savaş uçağı ile Kamboçya'nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti.

İki ülke arasında 4 gündür devam eden sınır çatışmalarında 19'u Taylandlı, 13'ü Kamboçyalı olmak üzere 32'ye yükselirken, 130'dan fazla kişi de yaralandı. 140 binden fazla kişi ise çatışma bölgesinden tahliye edildi.

İki ülke arasındaki anlaşmazlık

Tayland ve Kamboçya, 817 kilometrelik kara sınırı boyunca belirlenmemiş noktaların yetkileri konusunda yıllardır egemenlik ihtilafı yaşıyor. Anlaşmazlıkların merkezinde ise antik Hindu tapınakları Ta Moan Thom ve 11. yüzyıldan kalma Preah Vihear'ın mülkiyeti yer alıyor. Preah Vihear, 1962 yılında Uluslararası Adalet Divanı tarafından Kamboçya'ya verilmişti, ancak Kamboçya'nın burayı UNESCO Dünya Mirası listesine almaya çalışmasıyla 2008 yılında gerginlik tırmanmıştı. Bu durum birkaç yıl süren çatışmalara ve can kayıplarına yol açmıştı. Mahkeme, 2013 yılında Tayland ile sınır anlaşmazlığının alevlenmesinin ardından Phnom Penh'in kararın yeniden değerlendirilmesini istemesi üzerine Kamboçya lehine karar vermişti. Bu yılın Mayıs ayı sonlarında sınırda tartışmalı bir bölgede çıkan silahlı çatışmada 1 Kamboçyalı askerin ölmesiyle gerilim yeniden tırmanmaya başlamıştı. Kamboçya, Haziran ayında mahkemenin yargı yetkisini hiçbir zaman tanımadığını ve ikili bir yaklaşımı tercih ettiğini söyleyen Tayland ile aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştu. Ta Moan Thom tapınağıyla ilgili anlaşmazlık ise karara bağlanamadı. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Kamboçya, Politika, Tayland, Malezya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Malezya, Tayland ve Kamboçya Arasında Arabuluculuk Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

15:07
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak Canlı yayında açıkladı
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı
14:55
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
12:13
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor
Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
11:12
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor Market, kasap, restoranları kapsıyor
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 15:38:31. #7.12#
SON DAKİKA: Malezya, Tayland ve Kamboçya Arasında Arabuluculuk Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.