Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, mahalleleri ziyaret etti

Politika

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Karakaya, Odaönü ve Boztepe'yi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşın taleplerini yerinde dinlemek için sahaya inen ve mahalle buluşmalarına başlayan Niyazi Nefi Kara, mahalle sakinlerinin taleplerini doğrudan dinleyip sorunları yerinde inceledi. Vatandaşlar, Başkan Kara ile doğrudan iletişim kurarak sorunlarını aktarabildikleri için memnuniyetlerini dile getirdiler. Karakaya Mahallesi'ni ziyaret ederek buradaki vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, mahalle sakinleriyle bire bir görüşmeler yaparak, altyapı, yol sorunları, çevre düzenlemesi gibi konularda neler yapılabileceğini ve beklentilerini doğrudan öğrendi.

Sorunları yerinde inceledi

Odaönü Mahallesi'nde yapılan ziyarette de Başkan Kara, mahalle sakinlerinin ev sahipliğinde sorunları yerinde inceledi. Başkan Kara, bu ziyaretlerde de mahalle sakinlerinin görüşlerine büyük önem verdiğini ve belediye olarak çözüm odaklı çalıştıklarını vurguladı. Son olarak Boztepe Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Kara, buradaki vatandaşlarla bir araya gelerek mahalledeki mevcut durumu yerinde gözlemledi. Ziyaret sırasında Boztepe'nin altyapı ihtiyaçları ve vatandaştan gelen talepler masaya yatırıldı. Başkan Kara, vatandaşların görüşlerini alarak belediye çalışmalarının nasıl daha etkin bir şekilde yürütülebileceğini değerlendirdi.

Halkın nabzını tutuyor

Başkan Kara'nın vatandaşların doğrudan taleplerini dinleyip çözüm üretme yaklaşımı, belediyenin hizmetlerini daha etkin bir şekilde planlamasına da imkan sağlıyor. Kara'nın başkanlığında Manavgat Belediyesi, halkın nabzını tutarak şehrin her köşesinde adaletli ve kapsayıcı hizmetler sunma gayretini sürdürüyor. - ANTALYA