Manisa protokolü bayramlaşmada buluştu

Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar bayram sevincini birlikte paylaştı.

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen Ramazan Bayramı resmi bayramlaşma töreni, Manisa Öğretmenevi'nde yapıldı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

Program, Vali Vahdettin Özkan'ın misafirlerini salon girişinde tek tek karşılayarak bayramlaşmasıyla başladı. Tören boyunca samimi görüntüler yaşanırken, Vali Özkan ve beraberindeki protokol üyeleri masaları tek tek ziyaret ederek katılımcılarla bayramlaştı.

Bayramlaşma programında tüm İslam Aleminin bayramını kutlayan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı bir Ramazan ayını daha tamamladık. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine, hoşgörü ve yardımlaşma gibi hasletlerle toplumsal dayanışmamızın daha da güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramı'na huzur içinde ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, toplumumuzda sevgi, saygı ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı özel günlerdir. Bu günler, ailelerimizin, komşularımızın ve dostlarımızın bir araya geldiği, kalplerin yumuşadığı ve gönüllerin birleştiği zamanlardır. Bayramın asıl anlamı, manevi değerlerimizi hatırlamak, kırgınlıkları geride bırakmak ve paylaşma duygusunu güçlendirmektir. Bu anlamlı günlerde, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, yaşlılarımızı, hasta ve kimsesizleri ziyaret ederek tebessümlerine ortak olmak, bayram sevincini çoğaltan en güzel davranışlardır. Unutmamalıyız ki, bugün huzur içinde bayram yapabiliyorsak, bunu vatanımız için canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları sayesinde ailelerimizle bir arada olabiliyor, bu güzel günleri kutlayabiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Manisalı hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın birlik, kardeşlik, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Sağlık, huzur ve esenlik içinde nice bayramlar temenni ediyorum" diye konuştu.

Bayramlaşma programı, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesiyle sona erdi. - MANİSA