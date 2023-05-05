Mansur Yavaş, Soylu'nun kendisiyle ilgili 13 saniyelik videosunu paylaşmasına ateş püskürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş, Soylu'nun kendisiyle ilgili 13 saniyelik videosunu paylaşmasına ateş püskürdü

05.05.2023 08:23
Mansur Yavaş, Soylu'nun kendisiyle ilgili 13 saniyelik videosunu paylaşmasına ateş püskürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milli savunma sanayii ile ilgili videosunu alıntılayarak ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, "İHA/SİHA lafı da duymayacaksınız. Anadolu Gemisi şimdi İzmir'e geldi, ayın 15'inden sonra gidecek" sözlerini paylaştı. Bu hamleye yanıt veren Yavaş, "Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir." şeklinde konuştu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Milli Savunma Sanayii" başlıklı bir video paylaştı. O videoyu alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın 13 saniyelik bir videosunu paylaştı.

YAVAŞ'IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Soylu'nun paylaştığı videoda, Yavaş'ın "İHA/ SİHA lafı da duymayacaksınız. Anadolu Gemisi şimdi İzmir'e geldi, ayın 15'inden sonra gidecek" ifadeleri duyuluyor.

"MAKAMINIZ TROLLÜK MAKAMI DEĞİLDİR"

Bu paylaşıma sosyal medya hesabından yanıt veren Yavaş ise söz konusu konuşmasının uzun halini paylaştı. Yavaş, "Sayın @suleymansoylu, Makamınız video keserek trollük yapılacak bir makam değildir. Devlet adamlığı ciddiyet ve dürüstlük gerektirir. Siz gittikten sonra İHA'lar, SİHA'lar ve gemiler; babasının malı gibi kullananların değil, yalnızca milletin emaneti olacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Soylu, Mansur Yavaş'ın 13 saniyelik videosunu paylaştı! Aldığı cevap çok sert oldu Soylu, Mansur Yavaş'ın 13 saniyelik videosunu paylaştı! Aldığı cevap çok sert oldu

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş, Soylu'nun kendisiyle ilgili 13 saniyelik videosunu paylaşmasına ateş püskürdü - Son Dakika


Son Dakika
08:18 Mansur Yavaş, Soylu'nun kendisiyle ilgili 13 saniyelik videosunu paylaşmasına ateş püskürdü
08:08 Soylu, Mansur Yavaş'ın 13 saniyelik videosunu paylaştı! Aldığı cevap çok sert oldu
04:51 Sırbistan'da çevredekilerin üzerine ateş açılan ve 8 kişinin ölümüne neden olan saldırı için "Kasırga" operasyonu düzenlendi
04:46 Sırbistan'da çevreye ateş açan saldırgan 8 kişiyi öldürdü! Etrafını sarıp "Kasırga" operasyonu başlattılar
01:11 Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi de memurlara: En düşük maaş net 21 bin 265 lira olacak
01:06 Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim vaadi de memurlara: En düşük maaş net 21 bin 265 lira olacak
01:02 Spor tarihinin gördüğü en kallavi maaş! Messi bu teklifi reddedemeyecek
00:56 Spor tarihinde böyle bir maaş yok! Messi bu teklife "Hayır" diyemez
00:48 Trabzon'daki olaylar sonrası HÜDA PAR liderinden Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu provokatörleri tespit edin
00:42 Trabzon'daki olaylar sonrası HÜDA PAR liderinden Adalet ve İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu provokatörleri tespit edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2023 08:25:54. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Soylu'nun kendisiyle ilgili 13 saniyelik videosunu paylaşmasına ateş püskürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement