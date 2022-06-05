Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak

05.06.2022 12:55

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Van'da CHP'nin yaptığı belediye başkanları toplantısında, basına kapalı oturumda yaptığı konuşmanın detayları gün yüzüne çıktı. Yavaş, hedeflerinin 2024 yerel seçimlerinde 2019'daki oyun çok üzerine çıkmak olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenleri üzdü.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı aday gösterme ihtimali olan isimler arasında adı en sık dillendirilen siyasetçilerin başında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geliyor. CHP'nin düzenlediği belediye başkanları toplantısı için Van'a giden Yavaş, ciddi bir ilgiyle karşılandı. Yavaş'ın Van'daki toplantının basına kapalı ayağında yaptığı konuşmanın detayları ise bomba etkisi yarattı.

BELEDİYE BAŞKANLARINA SEÇİM HAKKINDAKİ FİKİRLERİ SORULDU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP'nin Van'da düzenlediği belediye başkanları çalıştayının yankıları sürüyor. Edinilen bilgiye göre basına kapalı yapılan toplantılarda İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlarına önümüzdeki seçim sürecine dair değerlendirmeleri soruldu, önerileri alındı.

"2024'TE BELEDİYEDE DAHA YÜKSEK OY ALMALIYIZ"

Bir katılımcının aktarımına göre toplantıda en dikkat çeken konuşmalardan birini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı. Yavaş konuşmasında, "2019 belediye seçimlerinde aldığımız oyun üzerinde oy almak zorundayız. Bunu yapamamak bizim başarısızlığımızdır. O zaman 2024 seçimlerinde (yerel seçimler) olmamızın da, bu görevde kalmamızın da anlamı olmaz" dedi. Yavaş'ın bu konuşmasının ilgiyle dinlendiği ifade edildi.

"ADAY OLMALI" DİYENLERİ ÜZEN KONUŞMA

Mansur Yavaş'ın bu konuşması, "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenlerde de üzüntü yarattı. Çünkü Yavaş'ın sözleri, "2024'te yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor" yorumları yapılmasına neden oldu. Mansur Yavaş, geniş bir kesim tarafından "2023'te seçimleri kazanacak en güçlü aday" şeklinde görülüyor.

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş: 'Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz' Mansur Yavaş: 'Ankara'mıza 3. Teknoloji Merkezi'miz Techbridge Akademi'yi Kazandırıyoruz' Başkent'te Sokak Tabelalarında Qr Kod Dönemi Başkent'te Sokak Tabelalarında Qr Kod Dönemi

Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! 'Cumhurbaşkanı adayı olmalı' diyenler hayal kırıklığına uğrayacak - Son Dakika


Son Dakika
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:52 Görme engelli kız LGS kimliğini unutunca yardımına polis ekipleri koştu!
12:18 58 yaşındaki inşaat işçisi metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi!
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 13:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement