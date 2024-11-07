Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden İşten Çıkarma İddialarına Yanıt

Politika

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, 'Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 420 kişinin işten çıkarıldığı' haberinin doğruyu yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada bu tür asılsız haberlerin kasıtlı yapıldığı belirtilerek, "Bazı basın yayın organlarında; Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 420 kişinin işten çıkarıldığı haberi ve açıklaması kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür kasıtlı açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

Ayrıca açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışanların Mardinli vatandaşlara gayret ve fedakarlıkla hizmet vermeyi sürdürecekleri belirtildi. - MARDİN