Mardin\'de 2025 Yılı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin'de 2025 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Akkoyun, kentte 2025 yılı 2. dönem itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 230 projenin uygulandığını kaydetti. Bunlardan 31 projenin tamamlandığını, 116 projenin devam ettiğini, 83'nün ise etüt proje aşamasında olduğunu aktaran Vali Akkoyun, bu projelerin toplam tutarının 65 milyar 954 milyon 707 bin lira olduğunu, 2025 yılı 2. dönem sonu itibarıyla 4 milyar 012 milyon 946 bin lira harcama yapıldığını belirtti.

Toplantıda söz alacak kurum temsilcilerinden yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurul üyelerini bilgilendirmelerini isteyen Akkoyun, devam eden projelerde karşılaşılan sorunların ve koordinasyon gerektiren konuların da gündeme getirilmesini talep etti.

Toplantı, yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgi vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. - MARDİN