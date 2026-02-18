Meclis\'te Ramazan Gündemi: Ailelerin Beslenme Sorunu

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Gergerlioğlu, ramazan ayına girilirken 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için günlük en az 1000 liraya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Dar gelirli ailelerin bu miktarı karşılayamayacağını söyleyen Gergerlioğlu, "Görüyorsunuz, insanlar et alamıyor ve yetersiz, sağlıksız besleniyorlar." dedi.

Gergerlioğlu, ramazan ayının mübarek olmasını, tutulan oruçların her türlü zorluğa karşı direnme gücü vermesini de diledi.

İstanbul Milletvekili Otlu ise İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmayı eleştirdi.

Zulme ve baskıya boyun eğmeyeceklerini ifade eden Otlu, halkın taleplerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Otlu, işçileri ve kadınları birlikte mücadele etmeye davet etti.