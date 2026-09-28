Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor - Son Dakika
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Meclis'te yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor

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- TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı için 1 Ekim Perşembe günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap edecek

TBMM Genel Kurulu, 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na saat 13.00'te çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

Anıttaki törenin ardından TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açılacak.

Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek.

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanTbmm Genel KuruluNuman KurtulmuşPolitikaSon Dakika

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